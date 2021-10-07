Про це йдеться у відповіді від Міністерства культури та інформаційної політики на запит видання #Букви.

Так, у міністерстві повідомили, що у межах святкування 30-ї річниці незалежності було проведено понад 300 святкових заходів по всій Україні.

Загальна сума видатків передбачених Міністерству культури та інформаційної політики у держбюджеті на 2021 рік складає 203 247 900 гривень.

“Інформація щодо фактичного обсягу видатків буде підготовлена після здійснення всіх остаточних розрахунків у розрізі кожного заходу”, – йдеться у поясненні.

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Щодо проведення параду військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, то згідно із розрахунками, які були надані держпідприємством “Центр захисту інформаційного простору України”, загальна планова сума становить 42 млн гривень.

Щодо проведення урочистого концерту на НСК “Олімпійський”, то запланована сума видатків із бюджету складає 64 млн гривень.

Зазначається, що підготовка та проведення усіх цих заходів здійснювались “Центром захисту інформаційного простору України” через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

Щодо проведення “Саміту перших леді та джентельменів” та концерту італійського співака Андреа Бочеллі в Мінкульті зазначили, що не здійснювали підготовку цих двох заходів, тому у скільки це обійшлося не знають.

Нагадаємо, що в Офісі президента представили план святкування 30-річчя Незалежності України. Святкові заходи пройдуть з 22 по 24 серпня. У цей період по всій країні відбудеться понад 150 заходів.

24 серпня з нагоди 30-річчя Незалежності України в центрі Києва на НСК “Олімпійському” відбувся урочистий концерт “Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни”. На сцені виступили понад 30 виконавців і гуртів, серед яких співаки Олег Винник, MONATIK, Оля Полякова та інші.

Про те, хто мав виступити 24 серпня, та чому це концерт “із присмаком зради”, можна прочитати в матеріалі #Букв.