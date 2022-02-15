У Міністерстві культури та інформаційної політики України підрахували, на що українці витратили найбільше коштів з "єПідтримки". Серед фаворитів - книжки, кіно і концертні програми.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

За даними міністерства, програмою “єПідтримка” скористалися 8,6 мільйона вакцинованих громадян України. З виділених державою коштів було витрачено вже 3 мільярди гривень, більшість з яких – на книжки.

Так, у книжкових магазинах українці зробили покупок на 1 мільярд. Як наголосили у Мінкульті, це “суттєва підтримка для видавничого бізнесу. На другому місці опинилися кінотеатри – у них громадяни витратили 658 мільйонів. На третьому – театри, концерти та решта розважальних послуг – 341 мільйон гривень.