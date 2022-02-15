Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.
За даними міністерства, програмою “єПідтримка” скористалися 8,6 мільйона вакцинованих громадян України. З виділених державою коштів було витрачено вже 3 мільярди гривень, більшість з яких – на книжки.
Так, у книжкових магазинах українці зробили покупок на 1 мільярд. Як наголосили у Мінкульті, це “суттєва підтримка для видавничого бізнесу. На другому місці опинилися кінотеатри – у них громадяни витратили 658 мільйонів. На третьому – театри, концерти та решта розважальних послуг – 341 мільйон гривень.
- Нагадаємо, Кабінет Міністрів розширив дію державної програми “єПідтримка” на підлітків. Громадяни віком від 14 років тепер теж можуть отримати тисячу гривень за повний курс вакцинації проти COVID-19.
- Також було затверджено низку змін до програми “єПідтримка”. Йдеться про виплату коштів для щеплених бустерною дозою COVID-вакцини. Крім того, Кабінет Міністрів дозволив окремим категоріям українців витрачати виплати за вакцинацію на купівлю ліків чи оплату комунальних послуг.