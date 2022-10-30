Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.
Тестування тривало впродовж Глобального тижня медіаграмотності протягом 24-30 жовтня. Метою проєкту було підвищити обізнаність населення України про методи дезінформації та інструменти перевірки фактів. Таке допоможе громадянам бути менш вразливими до ворожої пропаганди.
Загалом у тестуванні взяли участь 32,5 тисячі українців. У національному проєкті з медіаграмотності “Фільтр“зазначили, що максимальний бал (34) отримали всі, хто на відмінно склав тест.
Після проходження тесту учасники отримують сертифікат про його проходження. Він має надійти на електронну пошту наступного тижня – 31 жовтня-4 листопада. Переможці, які найоперативніше надали відповіді, отримають раніше заявлені призи: планшети, павербанки, колонки, рюкзаки, худі та інше.
Організатори заявили, що планують надати глибинний аналіз тесту. Після цього вони повідомлять наскільки медіаграмотними виявилися учасники. Ознайомитися із правильними відповідями тесту можна на сайті “Фільтра”.
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