В Україні склали тест з медіаграмотності на відмінно понад половини учасників. Тестування проводили, аби перевірити рівень критичного мислення серед громадян.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Тестування тривало впродовж Глобального тижня медіаграмотності протягом 24-30 жовтня. Метою проєкту було підвищити обізнаність населення України про методи дезінформації та інструменти перевірки фактів. Таке допоможе громадянам бути менш вразливими до ворожої пропаганди.

Загалом у тестуванні взяли участь 32,5 тисячі українців. У національному проєкті з медіаграмотності “Фільтр“зазначили, що максимальний бал (34) отримали всі, хто на відмінно склав тест.

“32 586 учасників спробували свої сили, а 17 555 українців повністю пройшли національний тест з медіаграмотності. Дякуємо кожному та кожній, хто взяв участь! Ви – круті!” – наголосили у МКІП.

Після проходження тесту учасники отримують сертифікат про його проходження. Він має надійти на електронну пошту наступного тижня – 31 жовтня-4 листопада. Переможці, які найоперативніше надали відповіді, отримають раніше заявлені призи: планшети, павербанки, колонки, рюкзаки, худі та інше.

Організатори заявили, що планують надати глибинний аналіз тесту. Після цього вони повідомлять наскільки медіаграмотними виявилися учасники. Ознайомитися із правильними відповідями тесту можна на сайті “Фільтра”.