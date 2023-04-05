За даними Міністерства оборони України наразі російські війська наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

За її словами, епіцентром бойових дій в Україні залишається Схід: “Якщо читати сьогоднішні офіційні зведення, то вони дійсно схожі на вчорашні. Насправді ж, за цими словами стоять активні дії наших оборонців та цілодобова робота штабів”, — йдеться в повідомленні.

Так, наступальні дії ворога тривають на чотирьох напрямках. Йдеться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський.

Маляр додала, що російським військам не вдається досягти мети на Лиманському напрямку. Також, як зауважила заступниця, попри гарячі бої дії ворога так само безрезультатні на Авдіївському та Мар‘їнському напрямках.

Крім того, ворог не полишає мети захопити Бахмут. Для цього окупанти використовують для цього не лише в‘язнів-вагнерівців, а й інші підрозділи.