Заступник командувача Військово-повітряними силами і військами протиповітряної оборони Білорусі полковник Олег Орлов заявив, що що в повітряних кульках, запущених литовською стороною на кордоні, могла бути вибухівка або отрута.

Про це повідомляється на сайті Міноборони Білорусі.

За словами Орлова, Білорусь розглядає інцидент, як провокацію.

“Ці на перший погляд нешкідливі кульки несуть в собі загрозу безпеці польотів, в тому числі і цивільними судами. Ніхто не знає, яка підвіска у цих кульок. Вона може бути абсолютно різна: вибухові речовини, отруйні речовини і так далі”, – заявив він.

Також він підкреслив, що білоруська авіація дейстовать відповідне ситуації, а також білоруського та міжнародному законодавству та не порушували повітряний простір Литви.