Про це повідомляється на сайті Міноборони Білорусі.
За словами Орлова, Білорусь розглядає інцидент, як провокацію.
“Ці на перший погляд нешкідливі кульки несуть в собі загрозу безпеці польотів, в тому числі і цивільними судами. Ніхто не знає, яка підвіска у цих кульок. Вона може бути абсолютно різна: вибухові речовини, отруйні речовини і так далі”, – заявив він.
Також він підкреслив, що білоруська авіація дейстовать відповідне ситуації, а також білоруського та міжнародному законодавству та не порушували повітряний простір Литви.
- Раніше міністерство закордонних справ Литви викликало посла Білорусі Валерія Барановського для вручення йому ноти протесту. Напередодні Білорусь і Литва звинуватили один одного в порушенні повітряного простору.