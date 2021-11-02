У Міноборони назвали чисельність російських військ біля українського кордону

Міністерство оборони України розповіло про ситуацію поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться в повідомленні Центру оперативного інформування про безпекову ситуацію поблизу державного кордону України.

“За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, станом на початок листопада 2021 року біля нашого кордону та на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ (сил) загальною чисельністю близько 90-та тисяч осіб“, — зазначили в МОУ.

Згідно з повідомленням, це війська Південного та Західного військових округів та засоби Чорноморського флоту РФ. Крім цього, поблизу кордону базуються військово-повітряні сил та протиповітряна оборони повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації.

“На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ”, — сповістили в МОУ.

Цю ситуацію пов’язують з проведенням РФ військових навчань.

“Після завершення зазначених заходів оперативної та бойової підготовки частини та підрозділи 41-ї армії залишились у європейській частині Росії, зокрема, у районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько двохсот шістдесяти кілометрів від державного кордону з Україною”, — пояснили в МОУ.

Стягнення військ до кордонів

Напередодні американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомила, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.

Авторитетне американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником у понеділок, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон уважно стежить за Україною на тлі повідомлень про чергове стягування російських військ до кордону.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав дезінформацією заяви західних ЗМІ про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.