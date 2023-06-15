Сьогодні, 15 червня, очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков анонсував створення "ІТ-коаліції" в межах Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

“Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” мої колеги – міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш і міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтримали мою ідею створення “ІТ-коаліції” в межах “Рамштайн”. Вони готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи”, – написав міністр.

За його словами, на горизонті нова коаліція для забезпечення перемоги України.

“Це обов’язково перетвориться на щось захоплююче, тому слідкуйте за оновленнями”, – наголосив очільник Міноборони.

Додамо, що США виділять 37 млн доларів на підтримку кіберстійкості України. США висловили підтримку Україні в боротьбі з російською агресією та анонсували, що у співпраці з Конгресом нададуть додаткові 37 мільйонів доларів кібердопомоги.

Відповідну заяву зробила делегація США під час зустрічі в Естонії, де відбувся п’ятий щорічний кібердіалог України та Сполучених Штатів Америки з питань кіберполітики.

Кошти будуть спрямовані на посилення кіберстійкості України, а також захист критично важливих мереж і цифрової інфраструктури.

Під час кібердіалогу сторони поділилися поглядами на роль кібербезпеки в довгостроковому цифровому розвитку України. Також обговорили потенційну майбутню співпрацю між Україною та США з кібернетичних питань. Зокрема, щодо обміну досвідом, який Україна отримала під час постійного підвищення рівня кібернетичної та цифрової політики.

Включно з анонсованою фінансовою підтримкою, з лютого 2022 року загальна сума допомоги США становитиме 82 мільйони доларів на вдосконалення кіберстійкості України та понад 120 мільйонів доларів з 2016 року. Це дало змогу посилити кіберспроможності України, вчасно виявляти кіберінциденти та загрози й реагувати на них.