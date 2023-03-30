Китай заявив, що його військові сили готові співпрацювати з російськими військовими для посилення стратегічної комунікації та координації.

Про це інформує Reuters.

“Обидві країни працюватимуть разом над впровадженням глобальних ініціатив у сфері безпеки”, – заявив речник міністерства оборони Китаю Тан Кефей.

Також він зазначив, що Китай та Росія будуть “поглиблювати військову довіру та спільно захищати міжнародну справедливість”.

Крім того, за словами речника Міноборони Китаю, обидві держави організовуватимуть спільне морське та повітряне патрулювання та спільні навчання.

Зазначимо, що нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що уряд Китаю має намір встановити новий світовий лад. Пекін хоче перебувати у його центрі.

“Чітка мета Китаю – системна зміна міжнародного порядку з Китаєм у центрі”, – зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на сьогодні відносини Євросоюзу з Китаєм залежать від того, як змінюватиметься співпраця Пекіна з Москвою.

“Те, як Китай продовжить взаємодіяти з путінською війною, буде визначальним фактором для відносин ЄС та Китаю у майбутньому”, – зауважила президентка.

Глава ЄК нагадала, що існують проблеми із Китаєм стосовно агресії проти Тайваню. Також є порушення прав людини на території КНР.

“Ці ескалаційні дії вказують на Китай, який стає репресивнішим усередині країни і більш напористим за кордоном… Ми стурбовані тим, що стоїть за цим поверненням на світову арену”, – додала вона.

Наступного тижня фон дер Ляйєн поїде до Пекіна разом із президентом Франції Емманюелем Макроном.