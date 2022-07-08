Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у зв’язку з мобілізацією нашу державу захищають до 700 тисяч військових Збройних сил, Національної гвардії — до 90 тисяч, прикордонників — близько 60 тисяч, Національної поліції — 100 тисяч. У такий спосіб, наразі число бійців складає понад мільйон осіб.

Про це він повідомив під час онлайн-конференції Forbes “Будуємо разом”.

Також Резніков подякував сектору приватного бізнесу, який займається сьогодні постачанням специфічного виду озброєння та техніки. Зокрема йдеться про БпЛА, броньовані машини та спеціальний транспорт.

У Збройних Силах України вже готуються до осінньо-зимового періоду. Станом на 8 липня по речовому забезпеченню підписано 292 договори із 84 вітчизняними виробниками-постачальниками на суму 17,9 мільярда гривень.

За словами Резнікова, у міністерстві працюють над постачанням до України сучасних зразків озброєння зразка НАТО: артилерії, броньованих машини, засобів ураження, і всі вони потребуватимуть ремонту чи відновлення. Тому наразі актуальне створення баз із відновлення запчастин та навіть патронного заводу.