Про це він повідомив під час онлайн-конференції Forbes “Будуємо разом”.
Також Резніков подякував сектору приватного бізнесу, який займається сьогодні постачанням специфічного виду озброєння та техніки. Зокрема йдеться про БпЛА, броньовані машини та спеціальний транспорт.
У Збройних Силах України вже готуються до осінньо-зимового періоду. Станом на 8 липня по речовому забезпеченню підписано 292 договори із 84 вітчизняними виробниками-постачальниками на суму 17,9 мільярда гривень.
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За словами Резнікова, у міністерстві працюють над постачанням до України сучасних зразків озброєння зразка НАТО: артилерії, броньованих машини, засобів ураження, і всі вони потребуватимуть ремонту чи відновлення. Тому наразі актуальне створення баз із відновлення запчастин та навіть патронного заводу.
- Раніше глава українського оборонного відомства прокоментував втрати ворожих військ, ймовірні подальші дії Кремля в Україні та загрози з території Білорусі. За словами Олексія Резнікова, росіяни втратили понад 30 000 своїх солдатів на війні в Україні. Також понад 90 000 – поранені.
- Також Резніков поширив не точну інформацію, щодо отримання Збройними Силами України (ЗСУ) перших безпілотників Bayraktar TB2. За його словами, це відбулося у 2021 році завдяки співпраці Президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Однак, українська армія отримала безпілотні літальні апарати ще у березні 2019 року.
- На 600 млн грн, які фонд Сергія Притули разом з українським блогером Ігорем Лаченом збирали на безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2, закуплять озброєння для Збройних Сил України на запит Міністерства оборони.