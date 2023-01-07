У міністерстві оборони ФРН назвали дату чергової зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це йдеться у пресслужбі міноборони Німеччини.

Міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт поспілкувалась з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Під час розмови глави оборонних відомств обговорили нову зустріч у форматі “Рамштайн”, яка відбудеться 20 січня.

Основною темою розмови Ламбрехт та Остіна тали ситуація в Україні та координація подальшої військової підтримки оборонної здатності України, зокрема надання бронетранспортерів та систем ППО Patriot.

“Разом у тісній співпраці з нашими американськими союзниками ми робимо наступний крок щодо підтримки України у її мужній боротьбі проти жорсткої агресивної війни Росії”, – наголосила Ламбрехт.

Вона додала, що у той час, коли США передадуть Україні БМП Bradley, Німеччина передасть до 40 бронетранспортерів Marder зі своїх складів Бундесверу.

“Разом із нашими союзниками ми вкотре демонструємо, що спільно підтримуємо Україну та діємо єдиним та тісно скоординованим фронтом. Разом ми сильніші”, – наголосила міністерка оборони Німеччини.