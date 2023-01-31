Про це повідомляє France24 з посиланням на заяву міністра оборони країни в інтерв’ю AFP.
Втім, голова оборонного відомства не назвав точну кількість танків, яку держава готова надати: “Ми ще не визначилися з кількістю”, — додав міністр.
Зауважимо, що на озброєнні Норвегії знаходиться 36 танків Leopard 2.
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Країна є однією з кількох європейських країн, які пообіцяли надати України танки західного зразка.
ДОВІДКА. Уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.
Із запасів Бундесверу планують передати 14 танків Leopard 2A6. Іншу частину танків нададуть інші країни.
- Україна отримала останню партію подарованих Норвегією тимчасових мостів, які підходять для пересування важких транспортних засобів.
- Норвегія передала понад 100 генераторів для забезпечення українських підрозділів охорони кордону.
- Норвегія підписала угоду про надання Україні 1 мільярда норвезьких крон, що еквівалентно близько 100 мільйонам доларів. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
- Військові ЗСУ вперше проходитимуть навчання у Норвегії. Вони будуть охоплювати влучну стрільбу, командне управління та медичну підготовку.