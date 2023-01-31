У Норвегії пообіцяли відправити в Україну бойові танки німецького виробництва Leopard 2 якнайшвидше. Ймовірно, техніку варто очікувати під кінець березня.

Про це повідомляє France24 з посиланням на заяву міністра оборони країни в інтерв’ю AFP.

Втім, голова оборонного відомства не назвав точну кількість танків, яку держава готова надати: “Ми ще не визначилися з кількістю”, — додав міністр.

Зауважимо, що на озброєнні Норвегії знаходиться 36 танків Leopard 2.

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Країна є однією з кількох європейських країн, які пообіцяли надати України танки західного зразка.

ДОВІДКА. Уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Із запасів Бундесверу планують передати 14 танків Leopard 2A6. Іншу частину танків нададуть інші країни.