У ніч на 8 травня росіяни атакували Київ безпілотними літальними апаратами з різних напрямків. У Міноборони оприлюднили відео з роботою ППО, силами якої були знищено усі тридцять п’ять Shahed-136/131.

Відповідне відео розмістила пресслужба Міноборони.

У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом ворог застосував 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування “Центр” Повітряних Сил, у взаємодії зі складовими Сил оборони України, знищено усі тридцять п’ять Shahed-136/131.

Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!

30 of them targeted Kyiv.

On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis – ruscists – are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17 — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2023

Разом з тим, у пресслужбі нагадали, що навіть 100% результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО, оскільки уламки зенітних ракет та уражених БпЛА обов’язково повертаються на землю. Тож закликали берегти себе та своїх рідних.

Окрім цього, Командування Повітряних сил ЗСУ нагадало, що близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (тимчасового окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей.