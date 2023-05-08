Відповідне відео розмістила пресслужба Міноборони.
У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом ворог застосував 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область).
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування “Центр” Повітряних Сил, у взаємодії зі складовими Сил оборони України, знищено усі тридцять п’ять Shahed-136/131.
Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!
30 of them targeted Kyiv.
On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis – ruscists – are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17
— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2023
Разом з тим, у пресслужбі нагадали, що навіть 100% результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО, оскільки уламки зенітних ракет та уражених БпЛА обов’язково повертаються на землю. Тож закликали берегти себе та своїх рідних.
Окрім цього, Командування Повітряних сил ЗСУ нагадало, що близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (тимчасового окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей.
- Триває чотириста тридцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – ворог здійснив близько 30 атак. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.
- Станом на 8 травня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 15 ворожих кораблів, серед яких – чотири носії крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 32 ракет.
- Над Києвом, вночі, 7 травня, українські військові засобами протиповітряної оборони збили розвідувальний безпілотний літальний апарат Росії.