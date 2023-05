Відповідне відео розмістила пресслужба Міноборони.

У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом ворог застосував 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування “Центр” Повітряних Сил, у взаємодії зі складовими Сил оборони України, знищено усі тридцять п’ять Shahed-136/131.

Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!

30 of them targeted Kyiv.

On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis – ruscists – are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2023