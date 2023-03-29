У Міністерстві оборони України заявили, що зараз російські ЗМІ активно просувають пропагандистські тези щодо ситуації навколо Бахмута, аби підірвати довіру українців і військових до рішень командування.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

“Ворог продовжує концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку. Паралельно вони акумулюють і всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут. Власне, так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій”, — йдеться в повідомленні.

За її словами, наразі противник працює над трьома задачами, а саме:

намагається підірвати довіру українців і військових до рішень командування по Бахмуту,

демотивувати й психологічно ослабити ЗСУ,

спровокувати військове керівництво України на помилкові дії.

Для цього росіяни, на думку Маляр, намагаються змістити акценти у темі Бахмута та нівелювати грамотне планування операцій.

Говорячи про зміщений акцент, заступниця мала на увазі розгляд Бахмута як “апокаліптичної події” та зробити з цих боїв поділ реальності на “до” і “після”.

“Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога. Коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, — це дає можливість ворогу просувати в інфополе вигідні для них сценарії наших дій”, — додала Маляр.

Вона зауважила, що це є “в чистому виді ІПСО” з метою впливу на прийняття військових рішень.

Маляр виділила такі тези, які використовує ворог:

нібито рішення тримати Бахмут політичні,

нібито Бахмут нема сенсу тримати там майже все в оточенні,

нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда.

Як наголосила заступниця голова Міноборони, бої за Бахмут — це активна фаза війни.

“Ми обороняємо Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт. Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку”, — сказала Маляр.

Вона відзначила, що оборона Бахмута обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення, ухвалюють “грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач”.