Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

“Ворог продовжує концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку. Паралельно вони акумулюють і всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут. Власне, так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій”, — йдеться в повідомленні.

За її словами, наразі противник працює над трьома задачами, а саме:

  • намагається підірвати довіру українців і військових до рішень командування по Бахмуту,
  • демотивувати й психологічно ослабити ЗСУ,
  • спровокувати військове керівництво України на помилкові дії.

Для цього росіяни, на думку Маляр, намагаються змістити акценти у темі Бахмута та нівелювати грамотне планування операцій.

Говорячи про зміщений акцент, заступниця мала на увазі розгляд Бахмута як “апокаліптичної події” та зробити з цих боїв поділ реальності на “до” і “після”.

“Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога. Коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, — це дає можливість ворогу просувати в інфополе вигідні для них сценарії наших дій”, — додала Маляр.

Вона зауважила, що це є “в чистому виді ІПСО” з метою впливу на прийняття військових рішень.

Маляр виділила такі тези, які використовує ворог:

  • нібито рішення тримати Бахмут політичні,
  • нібито Бахмут нема сенсу тримати там майже все в оточенні,
  • нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда.

Як наголосила заступниця голова Міноборони, бої за Бахмут — це активна фаза війни.

“Ми обороняємо Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт. Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку”, — сказала Маляр.

Вона відзначила, що оборона Бахмута обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення, ухвалюють “грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач”.

  •  За даними фахівців з Інституту вивчення війни, російським окупантам, ймовірно, вдалось захопити завод “АЗОМ” у Бахмуті на Донеччині. Більш того, зауважили в ISW, окупанти продовжують досягти успіхів у боях за місто.
  • У Бахмуті українські прикордонники знищили під час ближнього бою місце тимчасової дислокації бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався з начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіну про ситуацію на бахмутському напрямку. Він зауважив, що її вдається стабілізувати.