Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.
“Ворог продовжує концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку. Паралельно вони акумулюють і всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут. Власне, так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій”, — йдеться в повідомленні.
За її словами, наразі противник працює над трьома задачами, а саме:
- намагається підірвати довіру українців і військових до рішень командування по Бахмуту,
- демотивувати й психологічно ослабити ЗСУ,
- спровокувати військове керівництво України на помилкові дії.
Для цього росіяни, на думку Маляр, намагаються змістити акценти у темі Бахмута та нівелювати грамотне планування операцій.
Говорячи про зміщений акцент, заступниця мала на увазі розгляд Бахмута як “апокаліптичної події” та зробити з цих боїв поділ реальності на “до” і “після”.
“Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога. Коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, — це дає можливість ворогу просувати в інфополе вигідні для них сценарії наших дій”, — додала Маляр.
Вона зауважила, що це є “в чистому виді ІПСО” з метою впливу на прийняття військових рішень.
Маляр виділила такі тези, які використовує ворог:
- нібито рішення тримати Бахмут політичні,
- нібито Бахмут нема сенсу тримати там майже все в оточенні,
- нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда.
Як наголосила заступниця голова Міноборони, бої за Бахмут — це активна фаза війни.
“Ми обороняємо Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт. Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку”, — сказала Маляр.
Вона відзначила, що оборона Бахмута обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення, ухвалюють “грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач”.
- За даними фахівців з Інституту вивчення війни, російським окупантам, ймовірно, вдалось захопити завод “АЗОМ” у Бахмуті на Донеччині. Більш того, зауважили в ISW, окупанти продовжують досягти успіхів у боях за місто.
- У Бахмуті українські прикордонники знищили під час ближнього бою місце тимчасової дислокації бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався з начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіну про ситуацію на бахмутському напрямку. Він зауважив, що її вдається стабілізувати.