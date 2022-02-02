Про це йдеться на сайті Міноборони.
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби, та поступового переходу до засад професійної армії й підготовку мобілізаційних резервів України.
“Ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткостроковий інтенсивний військовий вишкіл (3-4 місяці). Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів” — повідомив Резніков.
За словами міністра, вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання указу, для реалізації зазаначених кроків. Уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроєктів і підзаконних актів.
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