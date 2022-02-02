Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що з 1 січня 2024 року планується повністю замінити військовий призов на короткотривалу інтенсивну підготовку.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби, та поступового переходу до засад професійної армії й підготовку мобілізаційних резервів України.

“Ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткостроковий інтенсивний військовий вишкіл (3-4 місяці). Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів” — повідомив Резніков.

За словами міністра, вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання указу, для реалізації зазаначених кроків. Уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроєктів і підзаконних актів.