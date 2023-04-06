У Міністерстві оборони України розтлумачили, про що йдеться, коли говорять, що "в Бахмуті тривають бої". Представники відомства стверджують, що ситуація в місті та на Бахмутському напрямку постійно моніториться, аналізується та регулюється відповідно до обставин на місці.

Про це повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр у Telegram.

Вона нагадала, що бойові дії супроводжуються аналітичною роботою, рішення ухвалюють на основі “всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації”.

Зазначається, що оперативна ситуація на місці моніториться і доповідається у штаби 24/7. Крім того, штаби безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями, а згодом, керуючись отриманими даними, штаби прогнозують ймовірні загрози та дії противника.

За словами Маляр, дані безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”, в зоні відповідальності якого зараз знаходиться Бахмутський напрямок.

Заступниця голови Міноборони додала, що командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки можливостей війська ухвалює рішення та формує задачі підрозділам.

“Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова “ситуація під контролем” – так і є”, – запевнила Маляр.