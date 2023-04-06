Про це повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр у Telegram.
Вона нагадала, що бойові дії супроводжуються аналітичною роботою, рішення ухвалюють на основі “всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації”.
Зазначається, що оперативна ситуація на місці моніториться і доповідається у штаби 24/7. Крім того, штаби безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями, а згодом, керуючись отриманими даними, штаби прогнозують ймовірні загрози та дії противника.
За словами Маляр, дані безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”, в зоні відповідальності якого зараз знаходиться Бахмутський напрямок.
Заступниця голови Міноборони додала, що командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки можливостей війська ухвалює рішення та формує задачі підрозділам.
“Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова “ситуація під контролем” – так і є”, – запевнила Маляр.
- За даними Міністерства оборони України, наразі російські війська наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують знищувати природно-ресурсний потенціал. З початку окупації російські підприємства організували заготівлю лісу в Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України.
- Російські окупанти почали організовувати мережу так званих “волонтерських рухів” на тимчасово захоплених територіях України.