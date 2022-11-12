Про це вона повідомила у Facebook.

За словами Маляр, перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі командування. В української сторони на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. 

Ось хто звільняє українські території на півдні:

  • Олександр Тарнавський – бригадний генерал
  • Андрій Ковальчук – генерал-майор
  • Андрій Грицьков – бригадний генерал
  • Михайло Драпатий – бригадний генерал
  • Андрій Гнатов – бригадний генерал

“Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги”, — додала Маляр.