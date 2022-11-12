Про це вона повідомила у Facebook.
За словами Маляр, перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі командування. В української сторони на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі.
Ось хто звільняє українські території на півдні:
- Олександр Тарнавський – бригадний генерал
- Андрій Ковальчук – генерал-майор
- Андрій Грицьков – бригадний генерал
- Михайло Драпатий – бригадний генерал
- Андрій Гнатов – бригадний генерал
“Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги”, — додала Маляр.
- Росіяни забороняють місцевим мешканцям тимчасово окупованого півдня переміщуватися населеними пунктами, спричиняючи у такий спосіб посилення гуманітарної кризи.
- Російські окупаційні війська удосконалюють свої фортифікації на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проводячи наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.