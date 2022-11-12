Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала імена та світлини українських генералів, які керують звільненням окупованих територій на півдні.

Про це вона повідомила у Facebook.

За словами Маляр, перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі командування. В української сторони на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі.

Ось хто звільняє українські території на півдні:

Олександр Тарнавський – бригадний генерал

Андрій Ковальчук – генерал-майор

Андрій Грицьков – бригадний генерал

Михайло Драпатий – бригадний генерал

Андрій Гнатов – бригадний генерал

“Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги”, — додала Маляр.