Про це вона написала у своєму Facebook.

“Добре, що ніхто в пабліку не обговорював контрнаступ на Харківщині до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій”, — написала заступниця.

За її словами, тиша дала військовим можливість “виграти час” та робити свою роботу.

Також Маляр зауважила, що стратегічні плани можуть оприлюднювати лише президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Водночас всі інші повинні “лише цитувати”.

Вона попросила не ставити в етерах питання експертам: “а як же там контрнаступ?”, та не поширювати дописи про це у соцмережах. Також заступниця наголосила на важливості не обговорювати публічно військові плани армії.

“У нас один стратегічний план — звільнити всі наші території”, — сказала Маляр.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що наразі Україна не може розпочати весняний контрнаступ.