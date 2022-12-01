Заступниця міністра оборони Ганна Маляр порадила жителям деокупованих населених пунктів не публікувати в соцмережах радісні новини з деокупованих територій, щоб не стати мішенню ворога.

Про це повідомила Маляр під час брифінгу представників Сил оборони та безпеки України в Military Media Center, передає “Армія Inform”.

За її словами, публікації на приватних сторінках в соціальних мережах з вказанням місця розташування, фото з орієнтирами, точними назвами стають джерелом відкритої інформації для ворога й навіть його мішенню, в яку він може влучити ракетою або своєю ворожою пропагандою.

Також заступниця сказала, що інформаційний фронт — це свідоме споживання інформація, довіра до офіційних джерел, розумна фільтрація своїх підписок в соцмережах.

“Пам’ятайте про це, публікуючи радісні новини зі звільнених населених пунктів та інші здобутки наших захисників”, — наголосила Маляр.