Про це повідомила Маляр під час брифінгу представників Сил оборони та безпеки України в Military Media Center, передає “Армія Inform”.
За її словами, публікації на приватних сторінках в соціальних мережах з вказанням місця розташування, фото з орієнтирами, точними назвами стають джерелом відкритої інформації для ворога й навіть його мішенню, в яку він може влучити ракетою або своєю ворожою пропагандою.
Також заступниця сказала, що інформаційний фронт — це свідоме споживання інформація, довіра до офіційних джерел, розумна фільтрація своїх підписок в соцмережах.
“Пам’ятайте про це, публікуючи радісні новини зі звільнених населених пунктів та інші здобутки наших захисників”, — наголосила Маляр.
- На тимчасово окупованих територіях України спостерігається погіршення суспільно-політичної ситуації та створюються передумови до виникнення критичних санітарно-епідеміологічних обставин.