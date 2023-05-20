У Міністерстві оборони України презентували порядок організації та проведення закупівель продуктів харчування для потреб військовослужбовців Збройних сил України у 2023 році.

Джерело: Міністерство оборони України.

У Міністерстві оборони України відбулася робоча зустріч представників уповноважених підрозділів відомства, Збройних сил, членів Громадської антикорупційної ради з учасниками ринку, на якій було презентовано порядок організації та проведення закупівель продуктів харчування за Каталогом для потреб ЗСУ у 2023 році.

Заступник Міністра оборони Денис Шарапов відзначив позитивний факт широкого представництва зацікавлених представників бізнесу, постачальників, ритейлерів, які відгукнулися на пропозицію взяти участь у робочій зустрічі.

Зокрема, він анонсував, що Міністерство оборони планує найближчим часом оголосити торги щодо організації харчування військовослужбовців ЗСУ. Присутніх було ознайомлено з основними принципами, за якими здійснюватимуться такі закупівлі.

У Міноборони пояснили, що функцію організації та проведення закупівель для потреб ЗСУ, оприлюднення інформації щодо проведення закупівель та розгляд пропозицій постачальників зараз покладено на колегіальний орган – комісію Міноборони з питань оборонних закупівель за напрямком тилового забезпечення.

Саме вона визначить технічні і кваліфікаційні вимоги та подасть оголошення для оприлюднення у системі Prozorro. Денис Шарапов наголосив, що до складу комісії входять і представники Громадської антикорупційної ради при Міноборони. На відміну від попередніх нинішня процедура передбачає відкриті та прозорі торги із застосуванням системи Prozorro.

Серед нововведень також – запровадження граничних цін, що має на меті не допустити навмисного завищення ціни постачальником на окремі категорії продуктів,

Крім того, предмет закупівлі комплектів харчування буде поділено на 22 лоти зі збереженням обов’язкового дотримання принципу “їжа їде за військовим”. Тобто, продукти повинні постачатись туди, де перебуває військова частина із переліку у відповідному договорі.