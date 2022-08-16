Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
Як наголосили у російському міноборони, цього ранку, 16 серпня, “внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення” поблизу населеного пункту Джанкой.
“Шкоди завдано низці цивільних об’єктів, серед яких – лінія електропередач (ЛЕП), електростанція, залізничний вузол, а також низка житлових будинків”, – мовиться у заяві.
Варто зауважити, що спершу окупаційна “влада” Криму заявила, начебто вибухи на складі та пожежа на трансформаторній підстанції – це “дві різні НП”.
Інформація щодо постраждалих – мінімальна: міноборони РФ лише заявляє, що “серйозно ніхто не постраждав”. Однак скільки постраждалих – невідомо.
Також зазначається, що вживаються заходи для “ліквідації наслідків диверсії”.
ДОВІДКА: Вранці 16 серпня у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, вибухи відбуваються у військовій частині росіян. За даними місцевих Telegram-каналів, вибухи та пожежа – на трансформаторній підстанції.
Згодом у Криму окупаційна адміністрація підтвердила детонацію боєзапасів на складі у районі села Майське (Джанкойський район). У міноборони РФ причиною детонації назвали “загоряння на території тимчасового складу боєзапасів”.
Трохи пізніше стало відомо, що внаслідок сьогоднішніх вибухів на складі боєзапасів у селі Майське було пошкоджено залізницю у Джанкойському районі. Окупаційна “влада” Криму вже повідомила, що рух потягів між півостровом та РФ на цій ділянці доведеться змінити.
- 9 серпня у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.
- Внаслідок вибухів на військовому аеродромі “Саки” у тимчасово окупованому Криму знищено щонайменше 8 військових літаків.
- Міністерство оборони України закликало “шановних російських” гостей не відвідувати український Крим, якщо вони не хочуть “неприємно спекотних літніх канікул”.
- Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як консультативно-дорадчий орган при президентові України.