Міністерство оборони РФ озвучило нову версію сьогоднішніх вибухів у тимчасово окупованому Криму. Раніше у відомстві наполягали, що детонація на складі боєзапасів у селі Майське сталось внаслідок "загоряння". Однак через декілька годин міноборони РФ заявило, що вибухи у Криму - це "диверсія".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Як наголосили у російському міноборони, цього ранку, 16 серпня, “внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення” поблизу населеного пункту Джанкой.

“Шкоди завдано низці цивільних об’єктів, серед яких – лінія електропередач (ЛЕП), електростанція, залізничний вузол, а також низка житлових будинків”, – мовиться у заяві.

Варто зауважити, що спершу окупаційна “влада” Криму заявила, начебто вибухи на складі та пожежа на трансформаторній підстанції – це “дві різні НП”.

Інформація щодо постраждалих – мінімальна: міноборони РФ лише заявляє, що “серйозно ніхто не постраждав”. Однак скільки постраждалих – невідомо.

Також зазначається, що вживаються заходи для “ліквідації наслідків диверсії”.

ДОВІДКА: Вранці 16 серпня у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, вибухи відбуваються у військовій частині росіян. За даними місцевих Telegram-каналів, вибухи та пожежа – на трансформаторній підстанції.

Згодом у Криму окупаційна адміністрація підтвердила детонацію боєзапасів на складі у районі села Майське (Джанкойський район). У міноборони РФ причиною детонації назвали “загоряння на території тимчасового складу боєзапасів”.

Трохи пізніше стало відомо, що внаслідок сьогоднішніх вибухів на складі боєзапасів у селі Майське було пошкоджено залізницю у Джанкойському районі. Окупаційна “влада” Криму вже повідомила, що рух потягів між півостровом та РФ на цій ділянці доведеться змінити.