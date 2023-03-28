Про це інформує CNN.
Про це стало відомо під час візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу на підприємства Челябінської та Кіровської областей. Тоді у Міноборони РФ оприлюднили відео, де Шойгу перебуває на заводі з виробництва великокаліберних боєприпасів і снарядів.
У Міноборони РФ розповіли, що зараз реалізуються проєкти з модернізації та розширення виробничих потужностей, а також підвищення продуктивності праці.
У повідомленні відомства зазначається, що це сприятиме збільшенню виробництва “для забезпечення потреб російських військ, і до кінця поточного року виробництво окремих зразків продукції збільшиться в сім-вісім разів”.
Натомість західні аналітики скептично ставляться до заяв РФ щодо того, що російські військово-промислові потужності та ланцюги постачань можуть бути прискорені до кінця цього року.
Зазначимо, що за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), Росії не вистачає артилерійських снарядів, і вона намагається знайти їх в інших країнах.
Українська розвідка володіє документами про розвиток співробітництва Росії та намірів і планів Кремля щодо отримання боєприпасів, реактивних снарядів та іншої техніки.
“Ми достеменно знаємо, що вони активно працюють з Іраном. Так, дійсно ведуться перемовини з тою самою М’янмою, з країнами африканського континенту, Близького Сходу”, – зазначив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький.
Він додав, що Росія направила своїх держслужбовців, зокрема з міноборони, служби зовнішньої розвідки та інших відомств, щоб отримати якомога більше допомоги у вигляді боєзапасів від інших країн, аби продовжувати війну проти України.
Щодо Ірану, то у розвідці наголосили, що він допомагає Росії з озброєнням. До того ж Росія намагається отримати також інші БПЛА та балістичні ракети.
- За інформацією ЗМІ, Іран таємно постачав Росії мільйони куль і сотні тисяч снарядів, аби РФ могла продовжувати війну проти України. Більш того, згідно з даними джерел, Тегеран планує надати РФ ще більше такої допомоги.
- Митні дані, отримані ЗМІ, свідчать про прямі поставки китайських штурмових гвинтівок, а також безпілотників і бронежилетів через Туреччину та ОАЕ до Росії протягом червня-грудня 2022 року.
- Глава литовської розвідки Елегіюс Паулавичюс заявив, що поточні ресурси Росії дозволять їй продовжувати подібний рівень війни ще принаймні 2 роки.