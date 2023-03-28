У Міністерстві оборони Росії повідомили, що до кінця 2023 року для забезпечення потреб російської армії виробництво окремих видів озброєння зросте у 7-8 разів.

Про це інформує CNN.

Про це стало відомо під час візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу на підприємства Челябінської та Кіровської областей. Тоді у Міноборони РФ оприлюднили відео, де Шойгу перебуває на заводі з виробництва великокаліберних боєприпасів і снарядів.

У Міноборони РФ розповіли, що зараз реалізуються проєкти з модернізації та розширення виробничих потужностей, а також підвищення продуктивності праці.

У повідомленні відомства зазначається, що це сприятиме збільшенню виробництва “для забезпечення потреб російських військ, і до кінця поточного року виробництво окремих зразків продукції збільшиться в сім-вісім разів”.

Натомість західні аналітики скептично ставляться до заяв РФ щодо того, що російські військово-промислові потужності та ланцюги постачань можуть бути прискорені до кінця цього року.

Зазначимо, що за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), Росії не вистачає артилерійських снарядів, і вона намагається знайти їх в інших країнах.

Українська розвідка володіє документами про розвиток співробітництва Росії та намірів і планів Кремля щодо отримання боєприпасів, реактивних снарядів та іншої техніки.

“Ми достеменно знаємо, що вони активно працюють з Іраном. Так, дійсно ведуться перемовини з тою самою М’янмою, з країнами африканського континенту, Близького Сходу”, – зазначив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

Він додав, що Росія направила своїх держслужбовців, зокрема з міноборони, служби зовнішньої розвідки та інших відомств, щоб отримати якомога більше допомоги у вигляді боєзапасів від інших країн, аби продовжувати війну проти України.

Щодо Ірану, то у розвідці наголосили, що він допомагає Росії з озброєнням. До того ж Росія намагається отримати також інші БПЛА та балістичні ракети.