Російське міністерство оборони заявило, що внаслідок удару ЗСУ 1 січня по базі у Макіївці збільшилися кількість загиблих військовослужбовців РФ.

Про це повідомляє у пресслужбі міноборони РФ.

Раніше у відомстві говорили про загибель 63 військовослужбовців. 4 січня 2023 року росіяни заявили про смерть нібито 89 осіб. Зокрема, підтверджено загибель заступника командира полку підполковника Бачуріна.

Також в російському міноборони додали, що нібито “знищили систему HIMARS”, з якої українські захисники вдарили по Макіївці.

31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів. Втрати особового складу встановлюються.

Згодом британські розвідники зазначили, що враховуючи масштаби завданих пошкоджень, цілком реально, що поблизу школи окупанти зберігали свої боєзапаси, які здетонували після удару та спричинили вторинні вибухи.