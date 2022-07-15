Про це повідомляють #Букви.
15 липня російські ЗМІ оприлюднили офіційний коментар міноборони РФ щодо ракетного обстрілу Вінниці.
В оборонному відомстві окупантів визнали, що завдали удару по цивільних об’єктах, однак виправдовують це тим, що нібито в той самий час, коли у Будинок офіцерів влучила ракета, у ньому відбувалась нарада командування українських ВПС з іноземними постачальниками озброєння.
“На нараді обговорювали передачу українським військовим чергової партії літаків, засобів ураження та організацію ремонту українського авіаційного парку. У результаті удару учасників наради знищено”, – заявили у міноборони РФ.
Проте насправді 14 липня вінницькому Будинку офіцерів повинен був відбутись концерт української виконавиці Roxolana та співака LAUD. Анонс концерту Roxolana опублікувала в Instagram ще 2 липня.
У момент, коли почався ракетний обстріл міста, частина команди Roxolana якраз займалась підготовкою до концерту у Будинку офіцерів.
Після обстрілу співачка повідомила, що один із членів її команди загинув, а інший отримав серйозні поранення.
Пізніше співачка додала, що загиблим виявився її звукорежисер – 25-річний Євгеній Коваленко.
Додамо, що близько 11 години 14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. За даними ДСНС, унаслідок удару російськими ракетами у місті пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів.
- Нагадаємо, у мережі вже з’явились відео з камер спостереження, котрі зафіксували момент ракетного удару по Вінниці.
- Дружина президента України Олена Зеленська заявила, що впізнала дівчинку, котра загинула від ракетного удару росіян по центру Вінниці. Нею виявилась 4-річна Ліза, котра була “щирою та радісною дитиною”.
- Посольство США у Києві закликало громадян США не в’їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно виїхати, використовуючи приватні наземні транспортні засоби, якщо це безпечно.