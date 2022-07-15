У російському міністерстві оборони прокоментували вчорашній ракетний обстріл цивільних об'єктів у Вінниці. Зокрема росіяни запевняють, що завдали ракетного удару по Будинку офіцерів, бо там, нібито, проходила нарада військових. Насправді ж у Будинку офіцерів готувались до концерту співачки Roxolana.

Про це повідомляють #Букви.

15 липня російські ЗМІ оприлюднили офіційний коментар міноборони РФ щодо ракетного обстрілу Вінниці.

В оборонному відомстві окупантів визнали, що завдали удару по цивільних об’єктах, однак виправдовують це тим, що нібито в той самий час, коли у Будинок офіцерів влучила ракета, у ньому відбувалась нарада командування українських ВПС з іноземними постачальниками озброєння.

“На нараді обговорювали передачу українським військовим чергової партії літаків, засобів ураження та організацію ремонту українського авіаційного парку. У результаті удару учасників наради знищено”, – заявили у міноборони РФ.

Проте насправді 14 липня вінницькому Будинку офіцерів повинен був відбутись концерт української виконавиці Roxolana та співака LAUD. Анонс концерту Roxolana опублікувала в Instagram ще 2 липня.

У момент, коли почався ракетний обстріл міста, частина команди Roxolana якраз займалась підготовкою до концерту у Будинку офіцерів.

Після обстрілу співачка повідомила, що один із членів її команди загинув, а інший отримав серйозні поранення.

Пізніше співачка додала, що загиблим виявився її звукорежисер – 25-річний Євгеній Коваленко.

Додамо, що близько 11 години 14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. За даними ДСНС, унаслідок удару російськими ракетами у місті пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів.