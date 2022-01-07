Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях чи правоохоронних органах. Але до них братимуть й тих, хто не служив у війську.

Про це ідеться у Законі України “Про основи національного спротиву”.

У документі зазначається, що громадян України, які не проходили службу у ЗС України, військових формуваннях та правоохоронних органах, серед інших прийматимуть до добровольчих формувань територіальних громад. Вони зараховуються до складу після складення Присяги добровольця територіальної оборони.

Для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

За інформацією Міноборони, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже звернулися до громадян з пропозицією стати частиною територіальної оборони рідного краю.

“Перевага такої служби в тому, що військові служитимуть поруч із домівкою та, власне кажучи, захищатимуть свою малу Батьківщину”, – зазначили у Міноборони.

В особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом.

Вони обійматимуть офіцерські, старшинські, сержантські та солдатські посади. У законі ідеться, що усі військовослужбовці гарантовано отримуватимуть зарплату, їм гарантована безкоштовна медична допомога.

Також за всіма військовослужбовцями зберігатиметься місце роботи, незалежно від форми власності.

“На час дії особливого періоду в разі призову на військову службу виплата пенсії для армійців, які її отримували, не припиняється, а після звільнення зі служби — підлягає обов’язковому перерахунку”, – ідеться у законі.

До складу добровольчих формувань територіальних громад не зараховуватимуть громадян, які були засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.