На тимчасово окупованих територіях України спостерігається погіршення суспільно-політичної та створюються передумови до виникнення критичної санітарно-епідеміологічної обставини.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

За її словами, окупанти дезорганізували роботу майже всіх соціальних служб, примусово “мобілізувавши” працівників. Також окупанти розграбували обладнання та спеціальну техніку місцевих комунальних підприємств.

За даними Міноборони, у більшості окупованих міст та сіл протягом тривалого часу накопичились проблеми антисанітарії. До прикладу, не вивозяться побутові відходи, зокрема з місць розташування російських підрозділів. Водночас не обслуговуються системи каналізації, що призводить до критичного забруднення навколишнього середовища.

“На тлі успішних контрнаступальних дій Сил оборони України помітне зростання панічних настроїв та значне зниження рівня морально-психологічного стану серед особового складу російських окупаційних військ”, — сказала Маляр.

У такий спосіб, серед окупантів спостерігають масове зловживання алкоголем, у зв’язку з чим почастішали випадки збройних конфліктів між представниками різних підрозділів.

Як розповіла Маляр, командування російських окупаційних військ намагається виправити ситуацію забороною продажу алкоголю та притягненням до відповідальності, причетних до порушень військової дисципліни та скоєння злочинів із застосуванням зброї.