Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.
За її словами, окупанти дезорганізували роботу майже всіх соціальних служб, примусово “мобілізувавши” працівників. Також окупанти розграбували обладнання та спеціальну техніку місцевих комунальних підприємств.
За даними Міноборони, у більшості окупованих міст та сіл протягом тривалого часу накопичились проблеми антисанітарії. До прикладу, не вивозяться побутові відходи, зокрема з місць розташування російських підрозділів. Водночас не обслуговуються системи каналізації, що призводить до критичного забруднення навколишнього середовища.
“На тлі успішних контрнаступальних дій Сил оборони України помітне зростання панічних настроїв та значне зниження рівня морально-психологічного стану серед особового складу російських окупаційних військ”, — сказала Маляр.
У такий спосіб, серед окупантів спостерігають масове зловживання алкоголем, у зв’язку з чим почастішали випадки збройних конфліктів між представниками різних підрозділів.
Як розповіла Маляр, командування російських окупаційних військ намагається виправити ситуацію забороною продажу алкоголю та притягненням до відповідальності, причетних до порушень військової дисципліни та скоєння злочинів із застосуванням зброї.
- Звільнений Херсон зустрів українських армійців численними Державними прапорами після російської окупації. Попри фактично абсолютну інформаційну ізоляцію, весь цей час мешканці зберігали українські символи в схованках, аби їх не знайшли росіяни.
- На деокупованих територіях України, зокрема у Херсонській і Донецькій областях, розпочали свою роботу спеціальні поліційні групи з фіксації сексуальних злочинів росіян в Україні.