Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Зараз Міноборони працює над законопроектом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Маляр нагадала, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генеральний штаб не можуть її змінити самостійно, оскільки це повноваження Парламенту.
Та пояснила, якщо будуть прийняті відповідні зміни — Міноборони та Генштаб їх виконають.
За її словами, досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.
Разом із тим, для ЗСУ залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.
Тож у разі прийняття змін до закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби.
Вона ще раз зауважила, що йдеться про добровільну постановку на військовий облік.
- З 1 жовтня 2022 року жінки 14-ти спеціальностей повинні стати на військовий облік. Спеціальність жінок, які підпадають під військовий облік в Україні, визначається їхнім дипломом, а не фактичним місцем роботи.
- В інтернет-представництві Верховної Ради опублікували інформацію, згідно з якою в Україні військовозобов’язані жінки можуть отримати відстрочку від призову в трьох випадках.
- Жінки, які стануть на військовий облік з 1 жовтня, не зможуть виїхати за кордон. Для виїзду потрібно буде отримати спеціальний дозвіл від військкоматів.
- У Генштабі Збройних Сил України заявили, що братимуть жінок на військовий облік лише за їхньою згодою.