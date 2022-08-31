Міністерство оборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо добровільності постановки на військовий облік жінок.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Зараз Міноборони працює над законопроектом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Маляр нагадала, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генеральний штаб не можуть її змінити самостійно, оскільки це повноваження Парламенту.

Та пояснила, якщо будуть прийняті відповідні зміни — Міноборони та Генштаб їх виконають.

За її словами, досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Разом із тим, для ЗСУ залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Тож у разі прийняття змін до закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби.

Вона ще раз зауважила, що йдеться про добровільну постановку на військовий облік.