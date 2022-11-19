Заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що розв'язана державою-терористом війна проти України може закінчитися до кінця весни 2023 року.

Про це він повідомив в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Водночас переговори з РФ, за його словами, можливі лише за умови виходу російських військ з території України. Гаврилов також зазначив, що ЗСУ можуть зайти до Криму вже до кінця грудня поточного року: “Всередині українського суспільства є рішення, що ми йдемо до кінця”, – заявив він.

На його думку, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, навіть враховуючи загрозу ядерного удару РФ: “Це не є загрозою, яка зупинить нас від продовження нашої боротьби”. Однак, саму загрозу ядерного удару Гаврилов вважає низькою.

“Ви знаєте, існує феномен, який називають “чорний лебідь”. З’являється несподівана подія для розрахунків, яку ніхто не очікував. Тому, я вважаю, що Росія може зіткнутися з “чорним лебедем” всередині країни. І це може посприяти нашому успіху з Кримом”, — зауважив заступник.

Крім цього, існує військовий варіант звільнення Криму з певним поєднанням сил, ресурсів і не тільки: “Для прикладу, ми можемо зайти в Крим до кінця грудня”, – додав Гаврилов.

Він припустив, що російські війська покинуть територію України до кінця весни 2023 року.