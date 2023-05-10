Про це Маляр повідомила у Telegram.
“У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Протягом тижня – три повідомлення. Всі живі”, – написала заступниця очільника Міноборони.
Відтак вона зауважила, що такі повідомлення мають на меті декілька цілей: психологічний вплив на саму людину; деморалізація українських військ та короткотривалий хайп на темі для підняття духу війська РФ.
“Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти, у яких умовах воює наше командування”, – додала Ганна Маляр.
Зазначимо, що в Україні триває 441-ша доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу ЗСУ ліквідували понад 196 тисяч російських загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.
Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також двох ударів по зенітно-ракетних комплексах.
Минулої доби наші захисники збили 6 ворожих БпЛА різних типів, 3 із них – типу “Шахед”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, два артилерійські підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.
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