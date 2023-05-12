Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вже на початку осені цього року Україна отримає танки Abrams. Тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових на Abrams.

Про це інформує “Голос Америки”.

“Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені”, – сказав Ллойд Остін.

А також зазначив, що водночас кілька танків вже перемістили на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. За його словами, до того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання.

Відповідаючи на запитання сенаторки-республіканки Сьюзен Коллінз про те, чи можна пришвидшити постачання 31-го танку Abrams Україні, очільник Пентагону відповів, що терміни пояснюються тим, що американські військові не лише відправляють ці танки в Україну та готують українських військових для роботи на них, але і створюють інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу цих танків, які є новою технікою для українців.

“Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені”, – пояснив міністр оборони США.

Додамо, що Велика Британія передала Україні декілька крилатих ракет Storm Shadow, що дало змогу ЗСУ завдавати удари великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу, повідомили кілька західних високопосадовців.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності з прихованими можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яку, зазвичай, запускають з повітря. Дальність її пострілу – понад 250 км, що трохи менше за американські ракети ATACMS, які Україна давно просила.

Важливо те, що Storm Shadow має достатній радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по тимчасово окупованій Росією території на сході України.

Західний посадовець повідомив CNN, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії. Офіційні особи Великої Британії часто робили публічні заяви, в яких називали Крим суверенною територією України, називаючи його “незаконно анексованим”.