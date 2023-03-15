У Міністерстві оборони України створили Департамент з питань запобігання корупції, створений на базі антикорупційного підрозділу Міноборони, розширивши штат.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони у Telegram.

У відомстві закликали громадськість звертатися до новоствореного Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення зловживань чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель.

Виконувач обов‘язків директора Департаменту призначили Сергія Степаняна. Він наголосив, що ключова мета Департаменту — “реалізувати принцип нульової толерантності до корупції”.

“Одним з елементів роботи на системному рівні ми бачимо більш тісну взаємодію з громадськістю. Міністром оборони впроваджується реформа оборонних закупівель, ухвалено рішення щодо забезпечення прозорості у закупівлях”, — сказав Степанян.

ДОВІДКА. Раніше в українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.

Згодом глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував поширену інформацію про закупівлю харчових продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами. Він пояснив, що у 2023 році на забезпечення харчування передбачено десятки мільярдів гривень, і Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів.