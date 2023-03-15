Про це повідомляє пресслужба Міноборони у Telegram.
У відомстві закликали громадськість звертатися до новоствореного Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення зловживань чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель.
Виконувач обов‘язків директора Департаменту призначили Сергія Степаняна. Він наголосив, що ключова мета Департаменту — “реалізувати принцип нульової толерантності до корупції”.
“Одним з елементів роботи на системному рівні ми бачимо більш тісну взаємодію з громадськістю. Міністром оборони впроваджується реформа оборонних закупівель, ухвалено рішення щодо забезпечення прозорості у закупівлях”, — сказав Степанян.
ДОВІДКА. Раніше в українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.
Згодом глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував поширену інформацію про закупівлю харчових продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами. Він пояснив, що у 2023 році на забезпечення харчування передбачено десятки мільярдів гривень, і Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що у Міноборони та ЗСУ сповідується нульова толерантність до корупції. Тоді як будь-яка інформація про можливі прояви корупції повинна ретельно перевірятися та отримувати відповідну реакцію.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що 22 січня Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. Він зауважив, що у правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.
- Заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу щодо закупівлі продуктів для харчування українських військових за завищеними цінами.
- Уряд ініціював створення робочої групи під головуванням міністерки економіки Юлії Свириденко, яка має розробити оновлену систему закупівель харчів для армії.