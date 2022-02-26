Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков.

У зверненні до росіян наголошується, якщо їхні близькі за останні місяці відправились на навчання і з ними немає звязку, скоріш за все вони атакують Україну.

Повідомляється, що за два дні українськими військами вбито та поранено понад 3000 російських солдатів, понад 200 – захоплено в полон.

У пам’ятці зазначено номери телефонів, за якими росіяни можуть звернутись з метою уточнення інформації.

Своєю чергою Олексій Арестович наголосив, що це жест доброї волі нашої країни для російських матусь, синів яких путінський божевільний режим вбиває пачками в Україні.

Джерело: Міноборони