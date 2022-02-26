Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков.
У зверненні до росіян наголошується, якщо їхні близькі за останні місяці відправились на навчання і з ними немає звязку, скоріш за все вони атакують Україну.
Повідомляється, що за два дні українськими військами вбито та поранено понад 3000 російських солдатів, понад 200 – захоплено в полон.
У пам’ятці зазначено номери телефонів, за якими росіяни можуть звернутись з метою уточнення інформації.
Своєю чергою Олексій Арестович наголосив, що це жест доброї волі нашої країни для російських матусь, синів яких путінський божевільний режим вбиває пачками в Україні.
- Нагадаємо, в акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних Сил ЗСУ знищений російський винищувач Су-30 СМ. Ворог зазнає втрат.
- Оперативне командування “Північ” захопила у полон командира танкового батальйону РФ.
- Раніше повідомлялось, схоже, що РФ публікує неправдиві повідомлення про капітуляцію українських військ з метою “знеохотити українські сили та спонукати до капітуляції за допомогою дезінформації.
- Нагадуємо, що з 25 лютого Укрпошта розпочала приймання благодійних внесків на потреби Збройних Сил України.
- 24 лютого у зв’язку зі вторгненням РФ Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.