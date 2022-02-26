26 лютого з 19:00 для всіх, у кого «десь на Українській землі загубився російський солдат» створена гаряча телефонна лінія родичів російських солдат та офіцерів, де вони зможуть дізнатися про їх долю.

Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков.

У зверненні до росіян наголошується, якщо їхні близькі за останні місяці відправились на навчання і з ними немає звязку, скоріш за все вони атакують Україну.

Повідомляється, що за два дні українськими військами вбито та поранено понад 3000 російських солдатів, понад 200 – захоплено в полон.

У пам’ятці зазначено номери телефонів, за якими росіяни можуть звернутись з метою уточнення інформації.

Своєю чергою Олексій Арестович наголосив, що це жест доброї волі нашої країни для російських матусь, синів яких путінський божевільний режим вбиває пачками в Україні.