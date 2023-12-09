Очільник Міноборони розповів, що зараз готуються напрацювання на наступний рік, які, як планується, змусять росіян відійти назавжди з Криму.

Міністр оборони Рустем заявив, що Україна зараз готує напрацювання, які допоможуть змусити окупантів у наступному році залишити Крим. Про це Умєров у п’ятницю, 8 грудня, сказав в ефірі телемарафону.

Главу міноборони запитали, чи йшлося під час візиту української делегації до Штатів, де зокрема відбулась Конференція оборонних індустрій та зустріч у Пентагоні, про те, щоб “очистити” Чорне море від російської присутності, та про якісь технології, які допомогли б Україні боротися з носіями Калібрів у Чорному морі, крім тих дронів, які вже ефективно себе показали.

“Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху. Не зважаючи на те, що у нас немає такого потужного флоту, ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ті напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарні спроможності для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму”, – сказав Умєров, не вдаючись в деталі.

Раніше стало відомо, що США та Україна налагодять спільне виробництво зброї для потреб ЗСУ. Співпраця торкнеться сфери систем ППО, ремонтно-технічного забезпечення та виробництва критичних боєприпасів.