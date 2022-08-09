У Міноборони України заявили, що причину пожежі на території аеродрому "Саки" у районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому Криму поки що з’ясувати неможливо.

Про це йдеться на офіційній сторінці Міністерства оборони України.

У повідомленні зазначається, що Міноборони України не може встановити точну причину займання. Однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

У відомстві наголосили на тому, що факт пожежі може бути використаний Росією в інформаційній війні. Не можна відкидати й те, що окупанти “випадково” знайдуть якісь характерні “шеврон”, “візитівку” чи навіть “ДНК”.

“Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним Силам України!”, – зазначили у Міністерстві оборони України.

Нагадаємо, що сьогодні у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Вони трапилися у районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.