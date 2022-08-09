Про це йдеться на офіційній сторінці Міністерства оборони України.
У повідомленні зазначається, що Міноборони України не може встановити точну причину займання. Однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
У відомстві наголосили на тому, що факт пожежі може бути використаний Росією в інформаційній війні. Не можна відкидати й те, що окупанти “випадково” знайдуть якісь характерні “шеврон”, “візитівку” чи навіть “ДНК”.
“Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним Силам України!”, – зазначили у Міністерстві оборони України.
Нагадаємо, що сьогодні у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Вони трапилися у районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.
- Окрім того, генерал Дмитро Марченко заявив, що на аеродромі в Новофедорівці базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30 СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М.
- Натомість у тимчасово окупованому Криму утворилися затори на виїзді через Кримський міст та у районі кримського міста Саки. Виїхати намагаються відпочивальники та деякі місцеві жителі.