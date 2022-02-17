У Міноборони Великої Британії оприлюднили мапу можливого наступу РФ

Мапу можливого наступу Міноборони Великої Британії оприлюднило у Twitter.
У Міноборони зауважують, що Росія зберігає значну військову присутність, що може здійснити вторгнення без подальшого попередження.
У твіті зображена мапа “можливої схеми вторгнення Путіна”, котра зображає план нападу, що складатиметься з двох етапів.
Відповідно до даних, Росія може здійснити перший етап наземного руху до Києва з двох точок уздовж білоруського кордону та однієї — від кордону з Росією. Окрім цього, зі сходу і північного сходу російські війська можуть піти через Харківщину, Луганщину і Донеччину – на Харків і Дніпро. Водночас одна з колон із Ростовської області може вийти до м. Дніпро через Азовський напрямок і Маріуполь для того, щоб з’єднатися з угрупованням, котре прямуватиме з півдня окупованого Криму.
Можливими напрямками просування на другому етапі зазначають: Херсон-Миколаїв-Одеса, а також Дніпро-Кропивницький-Вінниця.
Водночас у Міноборони Великої Британії наголосили, що президент РФ все ще може “запобігти конфлікту і зберегти мир”.
INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.
Below demonstrates President Putin’s possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022
- Нагадаємо, США попередили союзні країни про те, що Путін може планувати вторгнення на територію України, аби отримати контроль над більшістю областей.
- Стало відомо, що поблизу білоруського села Вепри військові навели міст через річку Припʼять, що може скоротити шлях до кордону з Україною. Західна розвідка та військові чиновники США уважно стежать за будівництвом мосту як частиною інфраструктурної підтримки, яку Росія створює для потенційного нападу.
- Раніше генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг зазначив, що сигнали Москви про продовження дипломатичної роботи “дають підстави для обережного оптимізму”.
- Згодом Єнс Столтенберг заявив, що Кремль нарощує свої сили на кордоні з Україною, а не виводить їх, як про це пишуть російські чиновники та ЗМІ.
- Окрім цього, стало відомо, що російська сторона планує наполягати на публічній заяві НАТО щодо відмови прийняти Україну до Альянсу. Відповідну заяву оприлюднив глава російської делегації в Організації з безпеки та співробітництва в Європі Костянтин Гаврилов.