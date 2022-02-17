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У Міноборони Великої Британії оприлюднили мапу можливого наступу РФ

За даними Міністерства оборони Великої Британії, Російська Федерація може вдертися в Україну "без попередження". Відповідно до ймовірної схеми нападу російські війська спрямують у наступ із трьох основних напрямків.

Четвер, 17 лютого 2022, 21:35
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Мапу можливого наступу Міноборони Великої Британії оприлюднило у Twitter.

У Міноборони зауважують, що Росія зберігає значну військову присутність,  що може здійснити вторгнення без подальшого попередження.

У твіті зображена мапа “можливої ​​схеми вторгнення Путіна”, котра зображає план нападу, що складатиметься з двох етапів.

Відповідно до даних, Росія може здійснити перший етап наземного руху до Києва з двох точок уздовж білоруського кордону та однієї — від кордону з Росією. Окрім цього, зі сходу і північного сходу російські війська можуть піти через Харківщину, Луганщину і Донеччину – на Харків і Дніпро. Водночас одна з колон із Ростовської області може вийти до м. Дніпро через Азовський напрямок і Маріуполь для того, щоб з’єднатися з угрупованням, котре прямуватиме з півдня окупованого Криму.

Можливими напрямками просування на другому етапі зазначають: Херсон-Миколаїв-Одеса, а також Дніпро-Кропивницький-Вінниця.

Водночас у Міноборони Великої Британії наголосили, що президент РФ все ще може “запобігти конфлікту і зберегти мир”.

Теги: агресія РФ, Велика Британія, мапа нападу, Міноборони, можливість нападу

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