У Міноборони Великої Британії оприлюднили мапу можливого наступу РФ

Мапу можливого наступу Міноборони Великої Британії оприлюднило у Twitter.

У Міноборони зауважують, що Росія зберігає значну військову присутність, що може здійснити вторгнення без подальшого попередження.

У твіті зображена мапа “можливої ​​схеми вторгнення Путіна”, котра зображає план нападу, що складатиметься з двох етапів.

Відповідно до даних, Росія може здійснити перший етап наземного руху до Києва з двох точок уздовж білоруського кордону та однієї — від кордону з Росією. Окрім цього, зі сходу і північного сходу російські війська можуть піти через Харківщину, Луганщину і Донеччину – на Харків і Дніпро. Водночас одна з колон із Ростовської області може вийти до м. Дніпро через Азовський напрямок і Маріуполь для того, щоб з’єднатися з угрупованням, котре прямуватиме з півдня окупованого Криму.

Можливими напрямками просування на другому етапі зазначають: Херсон-Миколаїв-Одеса, а також Дніпро-Кропивницький-Вінниця.

Водночас у Міноборони Великої Британії наголосили, що президент РФ все ще може “запобігти конфлікту і зберегти мир”.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.

Below demonstrates President Putin’s possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG

