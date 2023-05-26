Джерело: Очільник Міноборони Олексій Резніков.

“Я вже говорив – завжди приємно випробовувати техніку, яка йде на фронт, а коли йдеться про техніку українського виробництва – це насолода! Сьогодні ж йдеться про український всюдихід “Богун”. Я в захваті! Висококласна автівка. Кажу не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів (перегонів по бездоріжжю)”, – зазначив очільник відомства.

За його словами, два таких всюдиходи вже допомагають українським військовим у різних підрозділах. Наприклад, спеціально для десантників-штурмовиків зроблено “Богун” типу “кабріолет”, де прибрали кабіну як таку, натомість обладнавши місця для особового складу, зробивши з неї у такий спосіб десантну машину.

Міністр додав, що інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типа озброєння для використання у військових діях. Є навіть версія медичного евакуатора. Крім того, є вже й заявки від окремих командувачів.

“Головна наша цінність – це життя та здоров’я наших людей. І ми маємо їх зберегти. Якісна зброя, якісна техніка – важливі для цього. Наші партнери нам допомагають і будуть з нами до перемоги. Але розвиток національного ВПК є одним з пріоритетних напрямків для нас”, – резюмував Олексій Резніков.

Нагадаємо, що нещодавно під час візиту до Харківської області міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Міноборони замовить в “Укроборонпрому” українські танки “Оплот” для Збройних сил України.

Крім того, під час робочого візиту Олексій Резніков провів тестування танка “Оплот”.