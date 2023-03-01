Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Вона зауважила, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) забезпечують важливу ділянку обороноздатності держави.
За її словами, повномасштабне вторгнення створило нові виклики на всіх напрямках, зокрема й для ТЦК СП. Крім збільшеного обсягу роботи, з‘явилася низка завдань, продиктованих війною.
На нараді обговорили, що саме треба оптимізувати в роботі ТЦК СП і як цього досягти. Розглянули та детально розібрали проблеми, щодо яких надходять скарги громадян.
Відпрацювали важливі питання з урахуванням досвіду, наголосила Маляр, набутого за час повномасштабної війни.
Зокрема, щодо:
- нормативних змін, необхідних для поліпшення роботи ТЦК СП;
- удосконалення процедури укладення контракту на службу;
- цифровізації роботи ТЦК СП;
- дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією;
- роботи ТЦК СП з родичами загиблих та безвісти зниклих.
Зауважимо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже наступного тижня заслухає доповіді відповідальних за мобілізаційні заходи в Україні, оскільки виникли зауваження до “мобілізаційних методів”. Зокрема мовиться про спосіб вручення повісток.
- Артему Захарову, адвокату організаторів п’яних вечірок у Києві, яких правоохоронці підозрюють у розповсюдженні відео порнографічного характеру, а громадськість звинувачує у зґвалтуванні, разом з фігурантами справи видали мобілізаційну повістку. На тлі цього у ЗМІ та Telegram-каналах йому почали приписувати причетність до вечірок. Правозахисник назвав такі твердження неправдивими, запевнивши, що подасть до суду у відповідь.
- Повістка для порушників як метод покарання – чи правильно це? Більшість обурюється, що ні, що у військо брати “непотріб” не потрібно. Люди романтизують Збройні сили України, вважаючи, що це – шляхетна справа та туди йдуть за покликом серця захищати рідну землю (чи належить цьому поклику роздача повісток на вулицях – невідомо). Командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук (позивний – “Сліп”) вважає такий погляд на стан речей на фронті відверто шкідливим. Його батальйон зараз знаходиться в найгарячішій точці Бахмутівського напрямку, де щодня ведуться тяжкі бої, а українські захисники, знищуючи ворогів, втрачають і своїх побратимів. Він переконаний: ділити країну на тих, хто воювати може, а хто – ні, через “невідповідність” моральних якостей – неправильно та небезпечно. Воювати мають всі.