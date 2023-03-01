1 березня під головуванням першого заступника Міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка відбулась спільна нарада представників Міністерства оборони, Генерального Штабу і керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зауважила, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) забезпечують важливу ділянку обороноздатності держави.

За її словами, повномасштабне вторгнення створило нові виклики на всіх напрямках, зокрема й для ТЦК СП. Крім збільшеного обсягу роботи, з‘явилася низка завдань, продиктованих війною.

На нараді обговорили, що саме треба оптимізувати в роботі ТЦК СП і як цього досягти. Розглянули та детально розібрали проблеми, щодо яких надходять скарги громадян.

Відпрацювали важливі питання з урахуванням досвіду, наголосила Маляр, набутого за час повномасштабної війни.

Зокрема, щодо:

нормативних змін, необхідних для поліпшення роботи ТЦК СП;

удосконалення процедури укладення контракту на службу;

цифровізації роботи ТЦК СП;

дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією;

роботи ТЦК СП з родичами загиблих та безвісти зниклих.

Зауважимо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже наступного тижня заслухає доповіді відповідальних за мобілізаційні заходи в Україні, оскільки виникли зауваження до “мобілізаційних методів”. Зокрема мовиться про спосіб вручення повісток.