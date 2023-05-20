Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські захисники тримають оборону в місті, попри критичну ситуацію.

Джерело: Маляр у Telegram.

“В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична”, — написала посадовиця.

За її словами, українські війська тримають оборону в районі “Літак”. Станом на зараз оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор.

Протягом останніх 4-х днів РФ перекинула на Бахмутський напрямок кілька батальйонів, аби зміцнити свої позиції після тактичних успіхів ЗСУ.

Повідомлення заступниця з’явилося після того, як голова ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив про нібито “повне взяття” міста.