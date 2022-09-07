Міністерство оборони України підготувало наказ, яким укотре відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

У Міноборони зазначили, що жінки зможуть безперешкодно виїжджати з України, адже жодних заборон та обмежень немає. А також додали, що зараз у парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проєкт закону “Про внесення змін до статті 1 закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”. Свої пропозиції, які серед іншого передбачають, що взяття на військовий облік жінок має виключно добровільний характер, Міністерство оборони України раніше направило до Комітету.

Паралельно Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким укотре відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік ще на рік – до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков.

Своєю чергою, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що норма про обов’язкове взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом.

“Цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить Комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати й внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Ми ж, у межах своїх повноважень, можемо лише відтермінувати строки. Тож, ще на рік – до 1 жовтня 2023, їх відтерміновано”, – пояснила Ганна Маляр.

Крім того, вона додала, що за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій та спеціальностей є виключно добровільним.

“Після прийняття відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати строки наказами Міноборони більше не буде”, – зауважила Ганна Маляр.