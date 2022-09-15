Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
“За посадою, лише обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці найвищого ступеня секретності. Звісно, я в межах повноважень знаю хто яку операцію на сході чи півдні планував, хто був проти чого і хто за. Але бачу, що деякі дописувачі соцмереж пишуть про деталі планування військових операцій та прийняття рішень так, ніби теж мають доступ і ніби в них є законний дозвіл це поширювати”, — йдеться в повідомленні.
За її словами, вона могла б звернутись до правоохоронних органів, щоби знайти того, хто “зливає” державну таємницю, але поки що так звані “інформатори” поширюють тільки вигадки та плітки: “Як було і є насправді “лідерам думок” і Telegram-каналам поки ніхто не повідомив — і це тішить”, — написала радниця.
Втім, якщо станеться несанкціонований виток інформації у Міноборони будуть реагувати відповідно до закону.
Маляр зазначила, що в чинний дуже динамічний час якась частина таємної інформації законним шляхом оперативно набуває статусу доступної та оприлюднюється. Також за її словами, “потрібно чітко розуміти, що навіть коли є законні підстави поширити таємну інформацію, то довіряти можна тільки офіційним джерелам та офіційним особам, які реально мають доступ до неї, а не тим, кому хтось щось переказав”.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр попросила не публікувати неперевірену інформацію про кожен тимчасово окупований населений пункт, що він “наш”.