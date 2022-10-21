Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на слова міністра в етері телемарафону.
За його словами, це стосується крилатих, балістичних ракет тощо. Водночас по дронах, як запевнив Резніков, ефективність “навіть набагато вища”.
“Але, звісно, кожний новий елемент — це можливість захистити спочатку обʼєкти критичної інфраструктури, потім населені пункти й так далі”, — додав голова Міноборони.
Олексій Резніков вважає, що протягом кількох місяців Україні вдасться значно посилити повітряну оборону.
Водночас міністр наголосив, що навіть найсучасніші системи світу не гарантують закриття неба на всі 100%, а коли рівень сягає хоча б 80%, то це вважається “дуже високим результатом”.
- Україна отримала від Німеччини першу з чотирьох надсучасних систем протиповітряної оборони Iris-T SLM. Цієї системи ППО немає на озброєнні навіть у самій Німеччині.
- Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який нещодавно передали з Німеччини, вже став на бойове чергування, продемонструвавши перші результати роботи в Україні.