Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що протиповітряна оборона нашої держави збиває близько 60% своїх цілей. Однак, найближчим часом результати мають покращитися.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на слова міністра в етері телемарафону.

За його словами, це стосується крилатих, балістичних ракет тощо. Водночас по дронах, як запевнив Резніков, ефективність “навіть набагато вища”.

“Але, звісно, кожний новий елемент — це можливість захистити спочатку обʼєкти критичної інфраструктури, потім населені пункти й так далі”, — додав голова Міноборони.

Олексій Резніков вважає, що протягом кількох місяців Україні вдасться значно посилити повітряну оборону.

Водночас міністр наголосив, що навіть найсучасніші системи світу не гарантують закриття неба на всі 100%, а коли рівень сягає хоча б 80%, то це вважається “дуже високим результатом”.