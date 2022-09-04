Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не поширювати фейки про військовий облік жінок. Та нагадала, що Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо добровільності постановки на війсьоблік жінок. Нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла їй заперечила.

Про це йдеться у дописі та коментарях на Facebook.

За словами Маляр, Міноборони працює над законопроектом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Маляр нагадала, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генеральний штаб не можуть її змінити самостійно, оскільки це повноваження Парламенту.

Та пояснила, якщо будуть прийняті відповідні зміни — Міноборони та Генштаб їх виконають.

За її словами, досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Разом із тим, для ЗСУ залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Тож у разі прийняття змін до закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби.

Натомість Безугла заперечила та наголосила, що постановка жінок на облік з 1 жовтня 2022 року — це наказ Міністерства, а не закон, і для того, аби внести зміни — необхідно просто змінити наказ. Та уточнила, що Парламент у 2022 році це питання не розглядатиме, оскільки перелік, дати, виїзд за кордон — все регулюється на рівні Кабміну, не законами.

Маляр наполягала на своїй позиції та пояснила, якщо відстрочити, то все одно залишиться обов’язкова постановка жінок на облік, натомість “позиція Міноборони та Генштабу – добровільність”.

Так, головнокомандувач ЗСУ з 1 жовтня 2022 року має забезпечити взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних згідно з переліком спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінок братимуть на військовий облік.

Наказом Міноборони № 313 від 11.10.2021 затверджено “Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов‘язаних” та “Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями“.

Тож з 1 жовтня 2022 року жінки 14-ти спеціальностей повинні стати на військовий облік. Спеціальність жінок, які підпадають під військовий облік в Україні, визначається їхнім дипломом, а не фактичним місцем роботи.

Стати на військовий облік повинні жінки таких спеціальностей:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія,

Харчові технології, технологія виробництва і перероблювання продукції тваринництва;

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

Видавництво та поліграфія;

Державна безпека;

Транспортні технології;

Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та містобудування, геодезія та землеустрій;

Електроніка;

Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;

Психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Окрім вказаних 14-ти спеціальностей, є розширений список, до якого додали такі три спеціальності:

Авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка;

Залізничний транспорт;

Пожежна безпека.

Оскільки під час воєнного стану, який продовжили до 21 листопада 2022 року, військовозобов’язані не мають права виїжджати за межі України, жінки вищевказаних професій також не зможуть виїжджати за кордон після 1 жовтня 2022 року. Проте є винятки щодо зазначеного обмеження, які перелічені у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“.

Колишній радник Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів в етері ТСН підтвердив.

“Ті жінки, які від 1 жовтня будуть на військовому обліку, і багато з них уже там було, тих професій, які були раніше заброньовані, підпадають під загальні правила — вони можуть виїхати тільки відповідно до певного дозволу. Це те саме, що нині стосується чоловіків”, — додав Андрусів.

Водночас у Генштабі Збройних Сил України заявили, що братимуть жінок на військовий облік лише за їхньою згодою.