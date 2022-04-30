Міністерство оборони України закликало громадян утриматися від поширення інформації щодо успішного проведення ЗСУ військових операцій, адже це наражає військових на небезпеку.

Про це сповістила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр наголосила, що у першу чергу не варто розповідати про звільнення Збройними силами України окупованих росіянами населених пунктів до того, як про це повідомили у Генштабі чи Міноборони.

“Чому? Тому що ворог після ваших публікацій починає їх знову атакувати. Ворог чутливий до публічності. Після перемоги поясню причини. Коли ЗСУ надійно закріпиться на рубежі – від вас ніхто не буде це приховувати. Одразу буде офіційно повідомлено”, – заявила Ганна Маляр.

До прикладу заступниця міністра додала, що вчора, 29 квітня, певний блогер оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова та ще двох населених пунктів на Харківщині.