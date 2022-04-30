Про це сповістила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Маляр наголосила, що у першу чергу не варто розповідати про звільнення Збройними силами України окупованих росіянами населених пунктів до того, як про це повідомили у Генштабі чи Міноборони.
“Чому? Тому що ворог після ваших публікацій починає їх знову атакувати. Ворог чутливий до публічності. Після перемоги поясню причини. Коли ЗСУ надійно закріпиться на рубежі – від вас ніхто не буде це приховувати. Одразу буде офіційно повідомлено”, – заявила Ганна Маляр.
До прикладу заступниця міністра додала, що вчора, 29 квітня, певний блогер оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова та ще двох населених пунктів на Харківщині.
“Інформація миттєво набула масштабного розголосу, на нас просто посипались запити і нам довелось її підтверджувати. А вже ввечері там почалось загострення. Ворог активізувався. І станом на зараз там вже 1 загиблий і 12 поранених. Ось така ціна посту і лайків”, – зауважила Маляр.
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