У Міністерстві оборони України закликали не поширювати у соціальних мережах відео зі стратою українського військового росіянами. Представники відомства просять не розголошувати версії щодо його особи.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

За її словами, від перших хвилин появи відео страти українського військового російськими окупантами всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців.

“Сьогодні вночі ми разом з іншими силовими відомствами та спецслужбами як раз цим займались”, — йдеться в повідомленні.

Вона наголосила, що у міністерстві роблять все, аби упізнати загиблого. Тому, у Міноборони просять утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків.

“Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його. Ми закликаємо зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів. Тепер, коли вже всі побачили — це повинні дивитись прокурори і Міжнародний суд.”, — наголосила Маляр.