У Міністерстві оборони України, на прохання військових, закликали телеграм-канали не публікувати інформацію про ситуацію на фронті в онлайн режимі, адже через це страждають українські військові.

Джерело: Ганна Маляр у Telegram.

“Звертаюсь на прохання наших військових до всіх телеграм каналів, які інформують про оперативну ситуацію на фронті. Не викладайте новини з фронту в онлайн режимі і день в день – наших накривають одразу після цього. Ну така специфіка нашого ворога”, – зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

А також додала, що необхідно публікувати новини про ситуацію на фронті лише після оприлюднення інформації офіційними спікерами – Генштабу, ОСУВів, Міноборони.

“Ми всі узгоджуємо інформацію перед оприлюдненням з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях”, – резюмувала Ганна Маляр.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ за матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру більше ніж 200 фігурантам, які незаконно поширювали інформацію про роботу ППО та інших Сил оборони.

Фактично ці особи допомагали ворогу готувати, здійснювати та коригувати повітряні удари по території України, у тому числі з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе.

Підозри оголошено за статтею 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, Збройних сил України чи інших військових формувань).

Щодо 190 із цих фігурантів – обвинувальні акти скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, у більшості випадків громадяни цілеспрямовано передавали агресору інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії.

Передусім ворога цікавили координати пунктів тимчасової дислокації, маршрутів руху та фортифікаційних споруд українських захисників. Також росіяни намагалися виявити вогневі позиції української артилерії та систем ППО.

В СБУ вкотре наголосили на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали про діяльність Сил оборони і наслідки російських обстрілів.

Їхнє поширення (свідоме чи несвідоме) розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.

Крім того, СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн-трансляцію, щоб не допомагати РФ “наводити” ракети, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот.