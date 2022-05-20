Про це повідомляють #Букви.

Так, 23 квітня цього року Андрій Богдан у Facebook опублікував пост та відео про те, що Тищенка нібито нагородили зброєю – пістолетом за роботу для батальйону “Архангела Михаїла”.

Додамо, що нагородна зброя є відомчою заохочувальною відзнакою. Водночас порядок представлення до нагородження та нагородження якою чітко регламентується відповідними відомчими підзаконними актами.

Оскільки на відео, яке опублікував Богдан, чітко нічого не зрозуміло, #Букви звернулись з запитом до Міноборони України та отримали відповідь, що відомство не причетне до нагородження зброєю Миколи Тищенка.

“Стосовно запитуваної Вами особи (Миколи Тищенка – ред.), рішення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства оборони України “Вогнепальна зброя” в оборонному відомстві не приймалось”, – йдеться у відповіді.