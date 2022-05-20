Наприкінці квітня ексголова Офісу президента України Андрій Богдан опублікував пост про те, що нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка нібито нагородили бойовою зброєю. Однак у Міністерстві оборони України цю інформацію заперечують.

Про це повідомляють #Букви.

Так, 23 квітня цього року Андрій Богдан у Facebook опублікував пост та відео про те, що Тищенка нібито нагородили зброєю – пістолетом за роботу для батальйону “Архангела Михаїла”.

Додамо, що нагородна зброя є відомчою заохочувальною відзнакою. Водночас порядок представлення до нагородження та нагородження якою чітко регламентується відповідними відомчими підзаконними актами.

Командир батальйону “Архангели Михайла” вручив Миколі Тищенку бойовий пістолет за роботу «для батальйону і для всієї країни». Нардеп заприсягся виконувати накази президента та народу України «до останньої краплі крові». pic.twitter.com/xZ98sj92x9 — Букви (@Bykvu) April 23, 2022

Оскільки на відео, яке опублікував Богдан, чітко нічого не зрозуміло, #Букви звернулись з запитом до Міноборони України та отримали відповідь, що відомство не причетне до нагородження зброєю Миколи Тищенка.

“Стосовно запитуваної Вами особи (Миколи Тищенка – ред.), рішення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства оборони України “Вогнепальна зброя” в оборонному відомстві не приймалось”, – йдеться у відповіді.