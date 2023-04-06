Українські армійці вже завершили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії та повернулися додому, щоб продовжити боротьбу проти незаконного та неспровокованого вторгнення РФ. На честь завершення підготовки українських екіпажів Міноборони Великої Британії опублікувало документальний фільм на YouTube.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Фільм демонструє безпрецедентний погляд за лаштунки навчання.

Навчання розпочалося незабаром після оголошення про передачу Україні 14 танків Challenger 2. Кілька тижнів військові інструктори навчали особовий склад ЗСУ як командувати, водити та працювати разом як екіпаж танка Challenger 2, а також ефективно ідентифікувати цілі та вражати їх.

Challenger 2 знаменує собою знакову зміну можливостей ЗСУ, забезпечуючи їм кращий захист своїх екіпажів і пропонуючи їм одні з найсучасніших і найдосконаліших систем стрільби у світі.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес наголосив, що його “справді надихає спостерігати за рішучістю українських воїнів, котрі завершили навчання на британських танках Challenger 2 на британській землі.

Вони повертаються на Батьківщину краще оснащені, але не до меншої небезпеки. Ми продовжуватимемо підтримувати їх і робити все можливе, щоб підтримувати Україну настільки довго, скільки буде потрібно”.

Підполковник Джон Стоун, який керував навчальною місією, зауважив, що “для команди Центру бойових маневрів було честю провести це навчання для наших українських партнерів”.

Ми всі були надзвичайно вражені продемонстрованим рівнем компетентності і ми не сумніваємося, що наші друзі використовуватимуть танки Challenger 2 найефективніше в майбутніх битвах, коли вони будуть боротися за свою Батьківщину”.

Своєю чергою, український командир танка, котрий пройшов тренування, заявив, що екіпаж повертається, аби продовжити боротьбу.

Я борюся за своє майбутнє, за майбутнє моєї країни і за майбутнє моєї родини. Цей танк для нас як діамант, я вважаю, що це найкращий танк у світі”.

Велика Британія споряджає танки Challenger 2, які незабаром отримають Збройні Сили України.

Підтримка України з боку міжнародної спільноти була непохитною з початку повномасштабного вторгнення РФ. Велика Британія навчила та оснастила українських армійців низкою можливостей, аби допомогти захищати свою територію, зокрема протитанковим озброєнням, бронетехнікою, системами ППО.

Начальник Генерального штабу Збройних Сил Великої Британії генерал сер Патрік Сандерс запевнив, що підтримка України є непохитною і триватиме до тих пір, поки вона буде потрібна Україні. Наголосивши, що в найближчій перспективі це призведе до української перемоги на полі бою.

Зауважимо, 30 березня також стало відомо, що танкісти Збройних сил України завершили навчальний курс на бойових танках Challenger 2 у Великій Британії .

Загалом британські збройні сили підготували вже 10 тисяч українських армійців. У 2023 році підтримка ЗСУ посилиться.

У Великій Британії військовослужбовці Збройних сил України під керівництвом австралійських інструкторів опановують ведення позиційних (траншейних) бойових дій. Зокрема, під час занять відпрацьовується підготовка, захоплення та утримання окопу, траншеї, позиції.

Окрім цього, 15 листопада Рада Європейського Союзу офіційно оголосила про започаткування Військової допоміжної місії ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine), яка має на меті продовження надання допомоги у протистоянні широкомасштабному російському вторгненню.

EUMAM Ukraine має невиконавчий мандат на проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки до 15 000 військовослужбовців Збройних сил України у різних місцях на території держав-членів ЄС.

30 березня речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що понад 7000 українських військовослужбовців пройшли підготовку силами Сполучених Штатів з початку повномасштабного російського вторгнення минулого року.