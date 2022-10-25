У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадали, що відключати населення за несплату комунальних послуг на період дії воєнного стану заборонено.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

У повідомленні зазначається, що на гарячу лінію Мінреінтеграції надходить багато звернень від громадян щодо того, що люди отримують попередження від надавачів комунальних послуг та електропостачання про відключення за несплату. Це стосується електроенергії, газопостачання, гарячої води та централізованого водопостачання.

Зокрема, є навіть випадки, коли громадян залякують виселенням із житла за комунальні борги.

“Нагадуємо, у період дії воєнного стану в Україні забороняється припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Така вимога діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 №206″, – наголосили у відомстві.

Крім того, у Мінреінтеграції зауважили, що рішенням регулятора припинено позапланові та планові перевірки суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова НКРЕКП від 01.03.2022 № 335).

Також у відомстві закликали надавачів послуг не нехтувати законами України та з розумінням ставитися до тих, хто наразі не може оплачувати та погашати борги за надані послуги.

“Разом з тим закликаємо співгромадян з розумінням і повагою ставитись до працівників комунальних служб. Перед ними – як і перед всією державою – в нинішній час постали великі виклики. За першої ж можливості підтримайте тих, хто дає нам тепло, світло, газ, воду. Оплата спожитих послуг для них сьогодні критично важлива. Цим ви зробите свій внесок в енергетичну стійкість України”, – підсумували у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.