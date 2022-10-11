Про це йдеться на офіційному сайті Мінагрополітики.

У відомстві зауважили, що після вчорашнього масованого удару миттєво залишилися без світла, води та газу сотні тисяч українців у кількох областях. Зараз тривають роботи по відновленню електро-, газо- та водопостачання.

Проте терор з боку РФ щодо мирних жителів продовжується – окупанти завдають нових ударів по критичних об’єктах у різних областях України, щоб залишити людей без світла та тепла. Саме тому Мінреінтеграції підготувало пам’ятку про те, як діяти у разі зникнення освітлення та газопостачання.

Як підготуватися на випадок відсутності газопостачання?

На випадок відсутності газопостачання у відомстві рекомендують закупити сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них. Крім того, необхідно підготувати туристичний пальник для приготування їжі, а також зробити запаси продуктів швидкого приготування та довгого зберігання. Варто також спланувати варіант переїзду на зиму в будинок із пічним опаленням.

Проте, якщо сталася аварійна ситуація в газовій мережі слід перекрити газовий вентиль у своєму будинку, допомогти це зробити сусідам літнього віку. Для приготування їжі у дворах використовувати можна мангали, печі та буржуйки. Категорично заборонено здійснювати опалення квартир дров’яними котлами чи буржуйками.

Зображення: minre.gov.ua

Як підготуватися та що робити, якщо відключили електроенергію?

На випадок відключення електроенергії необхідно придбати все, що може допомогти дочекатися відновлення електропостачання: свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефону в автомобілі. Також необхідно завчасно зарядити телефон, тримати зарядженими павербанки, акумулятори й інші батареї.

Якщо виникла аварійна ситуація в електромережі необхідно вимкнути всі побутові електричні прилади, відімкнути їх із розеток. У разі обриву чи провисання дротів у жодному разі не можна до них наближатися. Особливо обережними слід бути під час використання свічок і сухого спирту.

Зображення: minre.gov.ua

Що робити, якщо зникло водопостачання?

Якщо зникло водопостачання, першочергово необхідно перекрити всі крани. Також важливо підготувати запаси питної води з бюветів, колодязів, шахтних колодязів чи пунктів розливу питної води. Зокрема, рекомендується вживати та використовувати для приготування їжі бутильовану питну воду, що продається в магазинах. Проте в жодному разі не потрібно вживати воду з відкритих водойм, її слід використовувати лише для технічних цілей.

Зображення: minre.gov.ua

 