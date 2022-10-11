У Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, що необхідно робити, якщо зникли електрика, водопостачання або газ.

Про це йдеться на офіційному сайті Мінагрополітики.

У відомстві зауважили, що після вчорашнього масованого удару миттєво залишилися без світла, води та газу сотні тисяч українців у кількох областях. Зараз тривають роботи по відновленню електро-, газо- та водопостачання.

Проте терор з боку РФ щодо мирних жителів продовжується – окупанти завдають нових ударів по критичних об’єктах у різних областях України, щоб залишити людей без світла та тепла. Саме тому Мінреінтеграції підготувало пам’ятку про те, як діяти у разі зникнення освітлення та газопостачання.

Як підготуватися на випадок відсутності газопостачання?

На випадок відсутності газопостачання у відомстві рекомендують закупити сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них. Крім того, необхідно підготувати туристичний пальник для приготування їжі, а також зробити запаси продуктів швидкого приготування та довгого зберігання. Варто також спланувати варіант переїзду на зиму в будинок із пічним опаленням.

Проте, якщо сталася аварійна ситуація в газовій мережі слід перекрити газовий вентиль у своєму будинку, допомогти це зробити сусідам літнього віку. Для приготування їжі у дворах використовувати можна мангали, печі та буржуйки. Категорично заборонено здійснювати опалення квартир дров’яними котлами чи буржуйками.

Як підготуватися та що робити, якщо відключили електроенергію?

На випадок відключення електроенергії необхідно придбати все, що може допомогти дочекатися відновлення електропостачання: свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефону в автомобілі. Також необхідно завчасно зарядити телефон, тримати зарядженими павербанки, акумулятори й інші батареї.

Якщо виникла аварійна ситуація в електромережі необхідно вимкнути всі побутові електричні прилади, відімкнути їх із розеток. У разі обриву чи провисання дротів у жодному разі не можна до них наближатися. Особливо обережними слід бути під час використання свічок і сухого спирту.

Що робити, якщо зникло водопостачання?

Якщо зникло водопостачання, першочергово необхідно перекрити всі крани. Також важливо підготувати запаси питної води з бюветів, колодязів, шахтних колодязів чи пунктів розливу питної води. Зокрема, рекомендується вживати та використовувати для приготування їжі бутильовану питну воду, що продається в магазинах. Проте в жодному разі не потрібно вживати воду з відкритих водойм, її слід використовувати лише для технічних цілей.