Про це повідомили у Мінреінтеграції та Дмитро Лубінець.

30 квітня Лубінець закликав українців на ТОТ отримувати російське громадянство задля збереження життя.

“Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки, для себе прийняти рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому – взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми звільнимо цю територію”, – сказав він.За його словами, нині напрацьовується закон щодо офіційної відмови від російського паспорта.

“Або для себе приймати рішення і виїжджати з цієї території – у будь-який спосіб, через будь-які території інших країн, але просто звідти виїхати. Ми розуміємо, що це зараз питання виживання на цій території”, – підкреслив омбудсмен.

Також омбудсмен прокоментував указ президента РФ Володимира Путіна про можливу депортацію тих, хто відмовляється від російського громадянства. Цей крок передбачає кримінальне переслідування мешканців окупованих частин України. На думку уповноваженого, українців, які відмовляться від російського паспорта, заарештують, і це буде окрема категорія цивільних заручників.

А вже сьогодні віцепрем’єр-міністерка України та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що не радить українцям брати російські паспорти, співпрацювати з росіянами, а також закликала за можливості виїхати або ж чекати ЗСУ. Вона теж згадала указ, який означає, що російські окупанти хочуть, щоб “українці або стали росіянами, або виїхали з тимчасово окупованих територій”.