У Мінреінтеграції розповіли, як діяти під час повітряних тривог

Про це повідомляє пресслужба відомства.
Так, якщо почули сирени, перебуваючи вдома:
- вимкніть всі прилади, перекрийте подачу газу та при наявності загасіть відкриті джерела вогню (печі, груби, каміни);
- швидко залиште приміщення;
- найкоротшим шляхом прямуйте до найближчої захисної споруди чи укриття. Для цього завчасно дізнайтеся про місцезнаходження бомбосховищ;
- не користуйтеся ліфтом під час евакуації. Спускайтеся тільки сходами;
- якщо поруч з будинком немає захисних споруд, виберіть найбезпечніше місце у квартирі відповідно до правила «двох стін»: коридор або ванну. Тримайтеся якомога далі від вікон.
Проте, якщо ви почули сирени, перебуваючи на вулиці:
- швидко пройдіть до найближчого укриття (підземного переходу, станції метро, паркінгу або бомбосховища);
- тримайтеся якомога далі від споруд стратегічного значення або об’єктів критичної інфраструктури.
Також у Мінреінтеграції порадили встановити застосунок “Повітряна тривога”, аби миттєво отримувати сповіщення про повітряну тривогу у вибраному місті чи області України від системи цивільної оборони.
- Завдяки додатку “Повітряна тривога” зібрано 6,1 мільйона гривень на данський безпілотний літальний апарат RQ-35 Heidrun.
- У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України розповіли, як викликати “швидку” під час блекауту.
- Відтепер українці отримуватимуть судові повістки та виклики зокрема через месенджер Viber. Це допоможе зекономити судам кошти.