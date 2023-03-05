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У Мінреінтеграції розповіли, як діяти під час повітряних тривог

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднили перелік порад, як необхідно правильно діяти під час повітряної тривоги.

Понеділок, 6 березня 2023, 00:41
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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, якщо почули сирени, перебуваючи вдома:

  • вимкніть всі прилади, перекрийте подачу газу та при наявності загасіть відкриті джерела вогню (печі, груби, каміни);
  • швидко залиште приміщення;
  • найкоротшим шляхом прямуйте до найближчої захисної споруди чи укриття. Для цього завчасно дізнайтеся про місцезнаходження бомбосховищ;
  • не користуйтеся ліфтом під час евакуації. Спускайтеся тільки сходами;
  • якщо поруч з будинком немає захисних споруд, виберіть найбезпечніше місце у квартирі відповідно до правила «двох стін»: коридор або ванну. Тримайтеся якомога далі від вікон.

Проте, якщо ви почули сирени, перебуваючи на вулиці:

  • швидко пройдіть до найближчого укриття (підземного переходу, станції метро, паркінгу або бомбосховища);
  • тримайтеся якомога далі від споруд стратегічного значення або об’єктів критичної інфраструктури.

Також у Мінреінтеграції порадили встановити застосунок “Повітряна тривога”, аби миттєво отримувати сповіщення про повітряну тривогу у вибраному місті чи області України від системи цивільної оборони.

Теги: Мінреінтеграції, перелік, повітряні тривоги, поради, сирени, як діяти

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